Заключенные заработали 1,8 миллиона рублей на ярмарке в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-01T18:44:04+03:00

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Выручка от ежегодной екатеринбургской ярмарки с продукцией заключенных составила 1 860 000 рублей. В ГУФСИН по Свердловской области заявили, что это рекорд. Кроме того, во время мероприятия ведомство заключило контракты на 28 миллионов рублей по поставке продукции коммерческим предприятиям.

– На ярмарке продавали мангалы, оборудование для детских площадок, мебель – для дома и дачи, спецодежду, обувь, сувениры, – рассказал пресс-секретарь регионального ГУФСИН Александр Левченко. – Особым спросом пользовалась еда: молоко, мясо и сало, яйца и выпечка. А еще – рассада.

На ярмарке представили товары от заключенных всего УрФО Фото: предоставлено ГУФСИН по Свердловской области

В выставке участвовали исправительные учреждения Екатеринбурга, Ивделя, Тавды, Нижнего Тагила, Верхотурья, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Камышлова, Новой Ляли, Невьянска и Сосьвы. А также Челябинской и Тюменской областей, и Ханты-Мансийского автономного округа. Ярмарку организовывают девятый год подряд.

– Такие мероприятия укрепляют сотрудничество ГУФСИН с малым и средним бизнесом на Урале. А также помогают развивать и создавать новые виды производства в исправительных учреждениях, – заключили в ГУФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU