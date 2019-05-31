Аэропорт Кольцово на лето сделает полеты на российские курорты ежедневными

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-31T11:42:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Кольцово в летний период появятся новые маршруты и увеличится частота полетов на популярные курортные.

Так, отправиться в Геленджик туристы смогут три раза в неделю, а в Сочи, Симферополь и Анапу - ежедневно, причем до трех раз в сутки.

Смогут ценители отдыха на Черном море выбрать и заграничные курорты - Батуми и Бургас. Улететь в морскую столицу Грузии можно будет ежедневно, в Болгарию - два раза в неделю. Помимо морских курортов, любителям путешествий по России из Екатеринбурга будут доступны рейсы в Горно-Алтайск и Минеральные Воды.

- Из зарубежных направлений отдыха летом самым востребованным будет Турция. Полеты из Кольцово на средиземноморские курорты будут выполнять сразу 11 авиакомпаний в три аэропорта - Анталья, Даламан и Бодрум. Сюда запланировано до 10 рейсов в сутки. Отличительной особенностью станет более активное по сравнению с прошлым годом использование широкофюзеляжных самолетов Boeing 747 и Boeing 767 на данных направлениях, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Из европейских морских курортов можно будет отправиться в Грецию, куда запланированы восемь рейсов в неделю сразу по трем направлениям - Ираклион, Салоники и Родос. До девяти еженедельных полетов рассчитаны на Кипр и Ларнаку. Также из Кольцово будут выполняться программы на курорты Испании и Италии.

Не останутся обделенными любители отдыха на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Африке. Летом можно будет улететь в Арабские Эмираты (Дубай), Таиланд (Пхукет и Утапао), Вьетнам (Нячанг) и Тунис (Джерба, Энфида, Монастир).

ИСТОЧНИК KP.RU