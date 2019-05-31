2019-05-31T07:48:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге снесли нелегальные бани и автомойку

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В уральской столице под контролем судебных приставов Железнодорожного района были снесены комплекс бань и автомойка.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Владелица бизнеса построила здания на улице Чехова без какого-либо разрешения, ко всему прочему заняв часть общественных земель.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

- Должнику вручено требование о сносе самовольной постройки, однако в установленный срок она добровольно не исполнила решение суда. Вследствие чего снос был осуществлен принудительно за счет денежных средств взыскателя, с последующим взысканием затрат с должника, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Также с бизнес-вумен будет взыскан исполнительский сбор в размере 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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