В Екатеринбурге снесли нелегальные бани и автомойку
В уральской столице под контролем судебных приставов Железнодорожного района были снесены комплекс бань и автомойка.
Фото: УФССП по Свердловской области
Владелица бизнеса построила здания на улице Чехова без какого-либо разрешения, ко всему прочему заняв часть общественных земель.
Фото: УФССП по Свердловской области
- Должнику вручено требование о сносе самовольной постройки, однако в установленный срок она добровольно не исполнила решение суда. Вследствие чего снос был осуществлен принудительно за счет денежных средств взыскателя, с последующим взысканием затрат с должника, - сообщили в УФССП по Свердловской области.
Фото: УФССП по Свердловской области
Фото: УФССП по Свердловской области
Также с бизнес-вумен будет взыскан исполнительский сбор в размере 5000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU