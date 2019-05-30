На Петербургском международном экономическом форуме расскажут о кластере «Гора Белая»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-30T17:24:38+03:00

Сегодня свое участие подтвердили 12 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А также про другие крупные инвестиционные проекты региона

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В 2019 году Свердловская область представит на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) стенд с информацией о крупных инвестиционных и инфраструктурных проектах. В частности, участники мероприятия подробнее узнают о кластере «Гора Белая». Презентацию можно будет увидеть за touch-столом.

– Также будут подробно рассказывать о нацпроектах в регионе, – добавили в департаменте информполитики области. – Во время форму планируют подписать ряд соглашений, в том числе – в сфере высоких технологий. Свердловские участники будут вести переговоры с потенциальными партнерами.

Возглавить делегацию должен губернатор региона Евгений Куйвашев. Остальных участников обещали анонсировать позднее.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1997 года. Сегодня участие в нем подтвердили более 12 тысяч человек из 140 стран. В этом году одной из ключевых тем деловой программы станет модернизация энергетической отрасли. Организаторы планируют провести свыше 120 мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU