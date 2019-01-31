Туристический кластер «Гора Белая» построят по образу лучших курортов мира

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-31T15:50:28+03:00

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Концепция развития туристического кластера «Гора Белая» получила одобрение наблюдательного совета под председательством Эдуарда Росселя. Кластер построят по образу лучших мировых курортов, охватив 15 прилегающих населенных пунктов.

- Эта концепция - предложение для инвесторов с описанием того, что бы мы хотим видеть. Она также может стать основой для формирования планов благоустройства муниципалитетов, которые входят в кластер, потому что обсуждалась с населением и главами, и нашла поддержку, - сказал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Общая площадь кластера составит 2,5 гектара. На этих территориях планируется построить горнолыжную деревню, 50 километров новых горнолыжных трасс, 400 километров пешеходных троп, организовать инфраструктуру для катания на горных велосипедах, мотоциклах, рельсовых горках и коньках, а также летнего тюбинга и зиплайна.

- На территории кластера появятся порядка 200 объектов, в том числе, это существующие, которые будут значительно преобразованы. В числе новых с востребованными концепциями: тематический парк горнозаводской цивилизации, реконструированная узкоколейная железная дорога, сеть троп и маршрутов, - отметил гендиректор АНО «ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Подготовку проектно-сметной документации завершат к концу этого года. А уже в 2020-м начнется возведение гостиниц, общепитов и развлекательных площадок.

В настоящее время «Гору Белая» ежегодно посещают 270 тысяч человек. В перспективе количество гостей должно увеличиться до 700 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU