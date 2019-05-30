Ставок больше нет: в Екатеринбурге накрыли подпольное казино с картами, фишками и рулеткой

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-30T12:22:22+03:00

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, мужчин подозревают в незаконной организации азартных игр.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

По версии следствия, подельникам захотелось легких денег, и они открыли в одном из коттеджей на улице Циолковского подпольное казино.

"Бизнесмены" не только закупили колоды карт, сотни фишек и рулетку, но и постарались воссоздать интерьер и антураж классического игорного заведения. Например, застилали столы имитацией зеленого сукна.

В общей сложности из казино оперативники изъяли 10 игровых автоматов, 5 покерных столов, 1 стол-рулетку, фишки и карты.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В ходе следственных действий из игорного заведения изъято игорное оборудование, которое в настоящее время приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Продолжается комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU