Ставок больше нет: в Екатеринбурге накрыли подпольное казино с картами, фишками и рулеткой
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, мужчин подозревают в незаконной организации азартных игр.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
По версии следствия, подельникам захотелось легких денег, и они открыли в одном из коттеджей на улице Циолковского подпольное казино.
"Бизнесмены" не только закупили колоды карт, сотни фишек и рулетку, но и постарались воссоздать интерьер и антураж классического игорного заведения. Например, застилали столы имитацией зеленого сукна.
В общей сложности из казино оперативники изъяли 10 игровых автоматов, 5 покерных столов, 1 стол-рулетку, фишки и карты.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
- В ходе следственных действий из игорного заведения изъято игорное оборудование, которое в настоящее время приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Продолжается комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU