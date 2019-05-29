Уральской фирме грозит штраф за пропажу 2 тонн фруктов из Вьетнама

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-29T14:53:27+03:00

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Сотрудники Уральской электронной таможни возбудили четыре административных дела в отношении екатеринбургской фирмы-импортера фруктов.

Представители компании подали декларации на ввоз четырех партий фруктов из Вьетнама. В общей сложности фирма планировала ввезти две тонны манго, арбузов, маракуйи, папайи, ананасов, дуриана, питахайи, гуавы, черимои, рамбутана, кокосов, авокадо, мангостана, лонгана, периллы, лемонграсса и листьев лайма.

- Представитель фирмы попросил таможенников оформить условный выпуск товара, то есть разместить фрукты на собственном складе до получения документов, подтверждающих их безопасность для россиян. Таможенники учли особенности хранения скоропортящегося товара и выпустили партию фруктов условно. При проверке же выяснилось, что фруктов на складе нет. Владелец партии предъявил документы, свидетельствующие о том, что товар был списан, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Однако условный выпуск подразумевает определенные ограничения. Например, товар нельзя уничтожить или продать.

За незаконное пользование экзотическими фруктами фирме грозит штраф. Его размер будет зависеть от стоимости партии. Точную сумму установит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU