В Каменск-Уральском из горящего реабилитационного центра эвакуировали 13 человек

СЕГОДНЯ 07:12 2019-05-29T07:12:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каменске-Уральском произошел пожар в социально-реабилитационном центре для детей на улице Олега Кошевого. На втором этаже здания неожиданно вспыхнул гардероб.

Автоматическая пожарная сигнализация позволила людям быстро эвакуироваться. До приезда огнеборцев самостоятельно покинули здание пять сотрудников центра и четверо воспитанников. Еще 23 ребенка в момент ЧП находились на прогулке.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Площадь пожара составила три квадратных метра. К месту вызова были стянуты 8 единиц спасательной техники и 29 человек. В течение 10 минут пожарные справились с огнем. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU