В Екатеринбурге отремонтируют две из самых загруженных улиц

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-28T15:39:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня дорожники приступили к ремонту двух улиц, которые являются одними из самых загруженных в городе.

До 9 июля ООО «Региональное ДРСУ» будет проводить реконструкцию проезжей части улицы Патриса Лумумбы от Рижского переулка до Военной. Объехать закрытый участок можно будет по Агрономической.

Также до 10 июня ограничат движение по улице Восточной от Челюскинцев до Первомайской.

- Поскольку этот отрезок магистрали является одним из наиболее загруженных по трафику, ремонтные работы решено проводить в темное время суток - с 22:00 до 6:00. В остальные часы проезд будет открыт, - сообщили в мэрии.

Водителей просят обращать внимание на установленные временные знаки и указатели.

ИСТОЧНИК KP.RU