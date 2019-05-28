2019-05-28T15:39:53+03:00
Авто

В Екатеринбурге отремонтируют две из самых загруженных улиц

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Водителей просят обращать внимание на установленные временные знаки и указателиВодителей просят обращать внимание на установленные временные знаки и указателиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня дорожники приступили к ремонту двух улиц, которые являются одними из самых загруженных в городе.

До 9 июля ООО «Региональное ДРСУ» будет проводить реконструкцию проезжей части улицы Патриса Лумумбы от Рижского переулка до Военной. Объехать закрытый участок можно будет по Агрономической.

Также до 10 июня ограничат движение по улице Восточной от Челюскинцев до Первомайской.

- Поскольку этот отрезок магистрали является одним из наиболее загруженных по трафику, ремонтные работы решено проводить в темное время суток - с 22:00 до 6:00. В остальные часы проезд будет открыт, - сообщили в мэрии.

Водителей просят обращать внимание на установленные временные знаки и указатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не станет отчитываться перед гордумой
Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»
В Екатеринбурге рекламщики обманывают чиновников
В уральские колонии пытались провести телефон и передать наркотики в носках
Август станет черным месяцем для гряземесов Екатеринбурга
«До конца августа уберем строительные леса»: на Успенском соборе в Екатеринбурге установили купола
«Вы нарушаете авторские права»: свердловский суд оштрафовал издательство за публикацию фото памятника Татищеву и де Геннину
Уральца, ездившего по Серову с ружьем, и нападавшего на людей, лишили свободы на 14 лет
Жители Екатеринбурга попросили перенести строительство храма в Москву
В Каменске-Уральском загорелся реабилитационный центр для детей
Представитель патриарха рассказал, зачем нужно строить храм в Екатеринбурге
Куйвашев презентовал заявочную книгу Екатеринбурга на Универсиаду-2023