Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в три этапа и завершатся к осени
В Екатеринбурге стартовали опрессовки. В эти дни проходит первый этап гидравлических испытаний трубопроводов и магистральных теплосетей. Проведение второго этапа запланировано на начало июля, а третьего - на середину августа.
- В период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 года коммунальные службы планируют переложить 69,7 километра тепловых сетей, 18,7 километра водопроводных, более 10 километров канализации, свыше 73 километров электросетей и один километр газопровода, - рассказал начальник Управления ЖКХ администрации Александр Брагин.
Также специалисты подготовят к зиме 10 тысяч узлов управления систем центрального отопления жилых домов, заменят 14 тысяч квадратных метров внутридомовых труб отопления и водоснабжения, промоют более 7 тысяч внутридомовых систем отопления.
В домах, где это требуется, также сделают изоляцию трубопроводов, отремонтирую крышу и загерметизируют межпанельные стыки.
ИСТОЧНИК KP.RU