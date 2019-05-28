2019-05-28T14:26:44+03:00
Недвижимость

Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в три этапа и завершатся к осени

За это время коммунальщики планируют переложить 170 километров сетей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
В домах, где это требуется, также сделают изоляцию трубопроводов и отремонтирую крышуВ домах, где это требуется, также сделают изоляцию трубопроводов и отремонтирую крышуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге стартовали опрессовки. В эти дни проходит первый этап гидравлических испытаний трубопроводов и магистральных теплосетей. Проведение второго этапа запланировано на начало июля, а третьего - на середину августа.

- В период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 года коммунальные службы планируют переложить 69,7 километра тепловых сетей, 18,7 километра водопроводных, более 10 километров канализации, свыше 73 километров электросетей и один километр газопровода, - рассказал начальник Управления ЖКХ администрации Александр Брагин.

Также специалисты подготовят к зиме 10 тысяч узлов управления систем центрального отопления жилых домов, заменят 14 тысяч квадратных метров внутридомовых труб отопления и водоснабжения, промоют более 7 тысяч внутридомовых систем отопления.

В домах, где это требуется, также сделают изоляцию трубопроводов, отремонтирую крышу и загерметизируют межпанельные стыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Метрополитен Екатеринбурга возьмет кредит, чтобы купить два вагонных состава
Нет «мягким лапкам»: свердловское Заксобрание хочет запретить удалять котам когти
Холдинг «РЖД» запускает пилотный проект «детского купе»
«Гид по финансам» от УБРиР победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России»
Свердловчанка, чтобы не получить от любовника за потерю телефона, обвинила знакомого в грабеже
В Первоуральске из горящей десятиэтажки эвакуировали 17 человек: есть пострадавшие
В Екатеринбурге на две недели закрывается роддом 40-й больницы
Благоустраивать Зеленую Рощу в Екатеринбурге хотят восемь компаний
Уральскому блогеру Устинову продлили арест еще на 4 месяца
Аэропорт Кольцово возобновляет рейсы Екатеринбург - Воронеж
Молоды, при деньгах, но обижены на экс-супругов: свердловские приставы составили портрет должников-алиментщиков
«Там не Майдан» - это только заклинание: Леонид Парфенов высказался о митингах у Храма-на-драме
В администрации Екатеринбурга выбрали пресс-секретаря для мэра
Легендарные Papa Roach возвращаются в Екатеринбург
«Явление экзотическое»: патриарх Кирилл о протесте против строительства храма в сквере Екатеринбурга
Кредитный портфель ВТБ в Пермском крае превысил 90 млрд рублей