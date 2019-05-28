Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в три этапа и завершатся к осени

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-28T14:26:44+03:00

В домах, где это требуется, также сделают изоляцию трубопроводов и отремонтирую крышу Фото: Алексей БУЛАТОВ

За это время коммунальщики планируют переложить 170 километров сетей

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В Екатеринбурге стартовали опрессовки. В эти дни проходит первый этап гидравлических испытаний трубопроводов и магистральных теплосетей. Проведение второго этапа запланировано на начало июля, а третьего - на середину августа.

- В период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 года коммунальные службы планируют переложить 69,7 километра тепловых сетей, 18,7 километра водопроводных, более 10 километров канализации, свыше 73 километров электросетей и один километр газопровода, - рассказал начальник Управления ЖКХ администрации Александр Брагин.

Также специалисты подготовят к зиме 10 тысяч узлов управления систем центрального отопления жилых домов, заменят 14 тысяч квадратных метров внутридомовых труб отопления и водоснабжения, промоют более 7 тысяч внутридомовых систем отопления.

В домах, где это требуется, также сделают изоляцию трубопроводов, отремонтирую крышу и загерметизируют межпанельные стыки.

ИСТОЧНИК KP.RU