2019-05-26T09:48:21+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге иномарка сбила 8-летнего мальчика

В момент аварии он переходил дорогу
Данил СВЕЧКОВ
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Госпитализация ребенку не понадобилась.Госпитализация ребенку не понадобилась.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники полиции разбираются в аварии, случившейся на улице Советской. По данным ГИБДД, иномарка «Митсубиси АSX», двигаясь в сторону Паркового переулка сбила восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу.

- Мальчик осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, поставлен диагноз: ушиб мягких тканей правой ноги и правой руки, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Госпитализация не потребовалась.

За рулем иномарки сидел 61-летний мужчина. По факту аварии идет дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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