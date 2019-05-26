В Екатеринбурге иномарка сбила 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-26T09:48:21+03:00

В момент аварии он переходил дорогу

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Сотрудники полиции разбираются в аварии, случившейся на улице Советской. По данным ГИБДД, иномарка «Митсубиси АSX», двигаясь в сторону Паркового переулка сбила восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу.

- Мальчик осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, поставлен диагноз: ушиб мягких тканей правой ноги и правой руки, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Госпитализация не потребовалась.

За рулем иномарки сидел 61-летний мужчина. По факту аварии идет дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU