В Екатеринбурге иномарка сбила 8-летнего мальчика
В момент аварии он переходил дорогу
Госпитализация ребенку не понадобилась.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Сотрудники полиции разбираются в аварии, случившейся на улице Советской. По данным ГИБДД, иномарка «Митсубиси АSX», двигаясь в сторону Паркового переулка сбила восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу.
- Мальчик осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, поставлен диагноз: ушиб мягких тканей правой ноги и правой руки, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Госпитализация не потребовалась.
За рулем иномарки сидел 61-летний мужчина. По факту аварии идет дознание.
ИСТОЧНИК KP.RU