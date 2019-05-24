На трассе Екатеринбург-Тюмень возле Пышмы введут реверсивное движение

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-24T11:29:14+03:00

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На трассе Екатеринбург-Тюмень возле Пышмы стартовали работы по устройству слоев износа. На время ремонта движение с 174 по 200 километр будет перекрывается по одной полосе. Реверсивное движение со светофорным регулированием будет действовать до 1 августа.

- Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Водителей просят быть внимательными, заранее планировать свой маршрут и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU