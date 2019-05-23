2019-05-23T10:08:18+03:00
Происшествия

Опаздывал в школу: в Екатеринбурге внедорожник сбил 12-летнего велосипедиста

Мальчик видел машину, но решил, что успеет проскочить
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на улице Краснолесья под колесами машины пострадал 12-летний школьник. На "зебре" по улице Барвинка Toyota RAW4 сбила юного велосипедиста, ехавшего в школу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- В результате наезда мальчик с места происшествия был доставлен в 9 ДМБ с предварительным диагнозом ушиб правого коленного сустава, был осмотрен медиками и отпущен домой, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем иномарки сидела 48-летняя женщина со стажем вождения 14 лет. Она рассказала, что остановилась перед "зеброй", пропустила пешеходов и снова тронулась. Именно в этот момент на дорогу неожиданно выехал ребенок.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Как признался подросток, он видел машину, но опаздывал в школу, поэтому решил, что, если ускорится, успеет проскочить.

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедистам младше 14 лет нужно кататься по тротуарам, а ездить по проезжей части запрещено. Пересекать дорогу можно только по пешеходным переходам и обязательно спешившись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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