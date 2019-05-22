В Екатеринбурге в ближайшее время 200 «гряземесов» получат штрафы за парковку на газоне
В Екатеринбурге с тех пор, как были внесены поправки в закон о так называемых «гряземесах», за любителями стоянки на газонах стали пристальнее следить.
В апреле глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал Постановление, согласно которому квартальные фиксируют нарушения и передают их в райадминистрации для составления протоколов.
Так, в Ленинском районе «Служба заказчика» в ходе рейда выявила более 200 «гряземесов»: на газонах, тротуарах и даже детских площадках.
- В настоящее время ведется подготовка материалов для привлечения владельцев припаркованных на газонах автомобилей к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе Администрации Ленинского района. - За такое нарушение предусмотрен штраф физическим лицам от 3000 до 5000 рублей, юридическим - от 150 000 до 500 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU