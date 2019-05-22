2019-05-22T11:54:10+03:00
Общество

Жителей Екатеринбурга зовут на ярмарку за крымской клубникой

Торговля развернется в центре города 25 и 26 мая
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Центр организации выставок и ярмарок ЕкатеринбургаФото: Центр организации выставок и ярмарок Екатеринбурга
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Очередная шумная, веселая и вкусная ярмарка выходного дня пройдет в ближайшие выходные в Екатеринбурге. Учитывая разгар дачного сезона ведущие питомники Урала предложат садоводам широкий ассортимент саженцев и рассады.

По традиции, на ярмарке развернется и продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. В одном месте гости смогут купить овощи и фрукты, молоко, мясные деликатесы, рыбу, сладости, мед.

- Впервые на центральной ярмарке екатеринбуржцы смогут полакомиться свежей крымской клубникой урожая 2019 года. Специально из бахчисарайского района полуострова на Урал приехала сочная, ароматная и сладкая клубника, выращенная фермерами Крыма в естественных природных условиях без добавления какой бы то ни было химии, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, каждый гость ярмарки, совершая покупки в торговом городке, сможет полакомиться здесь горячей выпечкой по рецептам русских и татарских пекарей; купить сувениры из бересты, керамики, дерева, кожи, яркие платки и шарфы.

На время работы ярмарки парковка на Площади работать не будет. Стоянка закроется с 19.00 пятницы до 18.00 воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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