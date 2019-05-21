2019-05-21T15:52:45+03:00
Общество

Сценарист "Лета", режиссер "Дурака" и актер "Игры престолов" сядут в жюри кинофестиваля в Екатеринбурге

Чтобы идея стала реальностью организаторам осталось найти спонсоров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Иван СоснинФото: Иван Соснин
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В Екатеринбурге 28 июня пройдет "Уральская ночь музыки", а уже на следующий день состоится еще одно знаковое событие - на этот раз в сфере кинематографа. В городе пройдет второй международный фестиваль короткометражек UNKNOWN FILM FESTIVAL.

- Мы задумали организовать свой скромный, но сразу же международный кинофестиваль. Зачем? Очень хотелось заявить о Екатеринбурге, как о городе с международной повесткой. Доказать, что любить, ценить и снимать фильмы можно не только в столице. Ну и найти молодых талантливых ребят, с которыми можно сотрудничать в будущем, - рассказал организатор и кинорежиссер Иван Соснин.

Сейчас Иван вместе со своей командой отсматривает сотни работ, которые войдут в шорт-лист. А вот состав жюри для оценки картин уже сформирован. В него вошли режиссер "Дурака" и сериала "Метод" Юрий Быков, режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант и сыгравший в эпизоде "Игры Престолов" Юрий Колокольников. Дело осталось за малым - найти спонсоров.

- Будем рады поддержке, так как никакой государственной поддержки мы не имеем. Очень хочется организовать творческие встречи с режиссерами, продюсерами, операторами, показы работ в кинотеатрах и так далее, - говорит Иван. - Ну и классная вечеринка обязательно! Ждем спонсоров! Ждем гостей! Будет круто!

ИСТОЧНИК KP.RU

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