2019-05-21T14:09:41+03:00
Общество

Уралец удушающим приемом пытался вернуть любовницу, которая бросила его из-за побоев

Мужчина часто выпивал и переставал себя контролировать
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На мужчину завели уголовное по двум статьямНа мужчину завели уголовное по двум статьямФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде будут судить мужчину, который просил возлюбленную вернуться к нему, угрожая расправой.

Обвиняемый частенько прикладывался к бутылке, а будучи пьяным, становился буйным и переставал себя контролировать. Из-за этого его любовница частенько ходила в синяках. В какой-то момент женщина решила пожить от горе-ухажера отдельно и переехала в тетке.

Она надеялась, что сожитель соскучится и одумается, но не тут-то было. После ухода пассии мужчина и вовсе рассвирепел, приехал к дому тетки и, разбив окно, забрался внутрь.

- Напуганная женщина вновь оказалась лицом к лицу с так называемым домашним тираном. И на этот раз он не стал церемониться. Накинув потерпевшей на шею электропровод, он пригрозил ей убийством. К счастью, до реализации своей угрозы в тот день мужчина не дошел, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Осаду дома дебошир вел еще три дня, пока его не забрала полиция. На мужчину завели уголовное по двум статьям. За незаконное проникновение в жилище и регулярные угрозы ему грозит штраф, трудотерапия или лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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