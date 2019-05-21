В Адлере поймали вора, угонявшего иномарки в Екатеринбурге

21 Май 11:47 2019-05-21T14:11:17+03:00

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Полиция Екатеринбурга раскрыла серию краж дорогих иномарок. По подозрению задержаны двое местных жителей.

Для угона подельники выбирали исключительно Toyota и Lexus. При помощи спецоборудования они дистанционно открывали машины, запускали двигатель и как ни в чем не бывало уезжали.

Задержать одного из угонщиков удалось на месте преступления при попытке украсть Toyota Land Cruiser. Его напарник в этот момент уже сидел за рулем, резко нажал на газ и сумел скрыться.

- В ходе преследования он оторвался от погони, но не справился с управлением и врезался в дерево. Бросив машину, подозреваемый сбежал через лес и был объявлен в федеральный розыск, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В мае подельник был задержан в Адлере и доставлен в Екатеринбург.

В настоящее время доказана причастность задержанных к восьми угонам. Шесть иномарок были обнаружены в так называемых отстойниках и возвращены владельцам.

Обоим обвиняемым грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU