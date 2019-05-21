2019-05-21T11:08:06+03:00
Спорт

Чемпион мира Рой Джонс на боксерском форуме в Екатеринбурге споет хип-хоп хиты

Кроме спортивной и музыкальной карьеры боксер успешно играет в кино
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Global boxing forum 2019Фото: пресс-служба Global boxing forum 2019
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В июне в Екатеринбурге пройдет всемирный боксерский форум, который соберет на Урале топ-менеджеров из мира международного бокса.

Зрителей ждет грандиозное красочное шоу. Организаторы привезут 10 грузовиков техники, 50 тонн звукового, сценического и видео оборудования и более 100 новейших световых приборов. Некоторые из них пока видела только публика на последнем концерте группы «Rammstein».

Кульминацией станет выступление знаменитого боксера и абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Роя Джонса. Кроме спорта он весьма успешен в актерской и музыкальной карьере. Впервые в Екатеринбурге боксер исполнит свои хип-хоп хиты.

Кроме того, Рой Джонс-младший, стал официальным лицом форума, а его промоутерская организация на турнире 16 июня в честь закрытия выставит свою спортсменку Юлию Куценко.

- В рамках церемонии также состоится вручения премии «Легенда бокса», оформленное в лучших традициях мировых премий вроде «Оскара», в 5 номинациях: «Человек года», «Боксер года», «Бой года», «Легенда бокса» и «Промоушен года». Победителей выберет почетное жюри, состоящее из признанных экспертов мирового бокса, - сообщили в пресс-службе Форума.

Всемирный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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