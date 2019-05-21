2019-05-21T09:10:02+03:00
Общество

Уровень профессиональной заболеваемости в Свердловской области снизился в 4 раза

Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев
Олег Галимов
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К 2024 году средняя продолжительность жизни должна составить 78 летК 2024 году средняя продолжительность жизни должна составить 78 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние три года уровень профессиональной заболеваемости в Свердловской области удалось снизить почти в 4 раза, а также существенно сократить количество работников, занятых на вредных для здоровья производствах, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

- Президентом Российской Федерации поставлена задача – достичь к 2024 году среднего уровня продолжительности жизни в 78 лет. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни в регионе уже превысила 71 год. Выполняя поставленную Президентом задачу, мы внедряем технологии «бережливой поликлиники» и телемедицинские технологии, решаем кадровую проблему, запустили пилотный проект по онкологическому скринингу работников предприятий Свердловской области, — заявил губернатор.

Большое внимание в Свердловской области уделяется развитию первичного звена здравоохранения, в том числе в сельской местности. В 2018 году для муниципалитетов закуплено 46 передвижных и модульных фельдшерско-акушерских пунктов, передвижной стоматологический кабинет, улучшены схемы маршрутизации пациентов с признаками инсульта и инфаркта.

Сейчас Свердловская область занимает второе место в России по объему оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Так, в 2018 году существенно выросло количество диагностических исследований методом позитронно-эмиссионной томографии.

К 2022 году в Свердловской области запланировано создание центра ядерной медицины, где пациенты смогут получать всю современную онкологическую помощь – от диагностики до лечения и мониторинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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