Свердловское правительство сосредоточится на подготовке к Универсиаде-2023

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-20T17:44:53+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона 20 мая поручил подчиненным сделать акцент в работе на продвижении заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году.

В настоящее время подготовлена заявочная книга, а в июне в уральскую столицу приедут специалисты из-за рубежа для того, чтобы посмотреть, насколько подходит город для проведения масштабного международного мероприятия.

- Завершена подготовка заявочной книги, согласовывается программа Универсиады, в том числе включение в нее новых дисциплин. В первой половине июня намечен визит представителей Международной федерации студенческого спорта, - заявил губернатор на встрече с областными министрами.

Екатеринбург должен доказать международным экспертам, что город готов к проведению Универсиады, и это событие имеет у горожан общественную поддержку. Контролировать работу по подготовке заявки будет вице-губернатор Алексей Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU