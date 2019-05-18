Монеточка презентовала новый альбом, станцевав на столе у Ивана Урганта

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-18T09:00:12+03:00

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Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила новый альбом, о чем во всеуслышании заявила на шоу Ивана Урганта. Уралочка исполнила одну из композиций в завершении программы.

- Мы бы хотели завершить неделю премьерой. Вот год назад эта певица исполнила здесь свой хит «Каждый раз», и в общем-то это совпало с колоссальной волной популярности. Сегодня она вернулась и представляет абсолютно новую композицию, - объявил девушку Ургант.

Песня, которую исполнила Монеточка, называется "Падать в грязь".

Монеточка - "Падать в грязь".Видео Первого канала

- Я хочу велосипед и чистой футболкой

Падать, падать, падать, падать в грязь падать в грязь

Мой лучший друг пепси, мой главный враг попса

Так нельзя ну кто сказал, кто сказал

Я хочу велосипед и чистой футболкой

Падать, падать, падать, падать в грязь падать в грязь

Мой лучший друг пепси, мой главный враг попса

Так нельзя ну кто сказал, кто сказал, - говорится в тексте.

Биография певицы 20-летней Монеточки начинается на Урале. Полное имя - Елизавета Гырдымова. Родители сразу увидели, что их дочь - творческий человек, поэтому отправили ее школу с углубленным изучением литературы, ИЗО, музыки и других гуманитарных предметов. Она закончила девять классов и решила продолжить обучение в СУНЦ УрФУ - одном из самых перспективных учебно-научных центров страны. Кстати, тогда журналисты "Комсомолки" побывали в гостях у будущей звезды и узнали, как она проводит свободное время.

ИСТОЧНИК KP.RU