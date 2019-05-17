В Екатеринбурге на месяц сузят дорогу на улице Крылова

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-17T11:55:09+03:00

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«Водоканал» Екатеринбурга ограничит проезд по улице Крылова. По нечетной стороне проезжая часть будет сужена с 18 мая до середины июня. Это необходимо для подключения жилого комплекса к сетям водоснабжения и водоотведения.

- Для завершения подключения новых домов к централизованным сетям водопровода и канализации необходимо строительство монолитной водопроводной камеры, для чего и будет огорожен участок четыре на четыре метра. В зону строительства при этом попадает полоса проезжей части, ведущей из центра города. Место проведения работ будет обозначено дорожными знаками и ограждениями, - сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Также продолжаются работы по подключению к водоснабжению и канализации новых зданий на улице Суходольской и Московском тракте. Строительство сетей там ведется на дворовых территориях, сужения проезжих частей не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU