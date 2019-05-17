В Екатеринбурге стартовал ремонт дорог: работа кипит уже на 12 объектах

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-17T09:54:10+03:00

НА реконструкцию проезжей части в этом году потратят 1,5 миллиарда рублей

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В Екатеринбурге начался масштабный ремонт дорог, работы подрядчики уже вышли на 12 объектов.

Всего в сезоне 2019 года власти планируют отремонтировать 35 участков проезжей части. Все объемы муниципалитет рассчитывает выполнить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: екатеринбург.рф

На начальном этапе подрядчики меняют бордюры, выполняют понижение поребриков в зонах пересечения с тротуарами, затем кладут новый асфальт взамен изношенного, при необходимости меняют и светофоры.

- Городские власти отремонтируют более 200 тысяч квадратных метров тротуаров во всех районах уральской столицы. Это на 20 с лишним тысяч квадратов больше, чем в прошлом. Объем дорожного ремонта в стартовавшем сезоне составит порядка 700 тысяч квадратных метров, - сказала председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

Фото: екатеринбург.рф

В планах на лето значится и ремонт 6 автомобильных путепроводов. Речь идет о мосте на улице Смазчиков (ведет в Пионерский поселок), на Малышева (на въезде в микрорайон ЖБИ), о двух сегментах развязки у «Калины», а также об эстакадах на Расточной и Щербакова.

На каждом из объектов заменят асфальтобетонное покрытие, сделают гидроизоляцию, отремонтируют деформационные швы на стыках пролетов.

Фото: екатеринбург.рф

На работы выделят 1,5 миллиарда рублей. Из них 900 миллионов поступит из федерального бюджета, остальные 600, по принципу софинансирования, будут вложены руководством области и Администрацией Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU