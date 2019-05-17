У жительницы Новоуральска за долги отобрали все ковры

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-17T07:52:37+03:00

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Жительница Новоуральска за накопившиеся долги лишилась ковров.

Женщина вела бизнес по продаже напольных покрытий, но была уличена в уклонении от налогов. В общей сложности предпринимательница не заплатила 50 тысяч рублей.

В связи с тем, что долг бизнес-вумен не погашен, судебный пристав-исполнитель арестовал имущество принадлежащего ей магазина: 60 ковров и ламинатные панели.

- Имущество оставлено в помещении магазина под ответственное хранение представителя должника без права пользования. Кроме того, судебным приставом были изъяты в счет погашения задолженности денежные средства, находящиеся в кассе торговой точки, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Предпринимательница пообещала погасить долг в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU