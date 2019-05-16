2019-05-16T15:59:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге появится Аллея Дружбы Народов

Проект реализуют уже в мае
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Недалеко от памятника Труженикам Тыла в Екатеринбурге появится Аллея Дружбы Народов. Монумент расположен рядом с УрГПУ на проспекте Космонавтов недалеко от станции метро "Машиностроителей".

Ход реализации проекта обсудил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на встрече с руководителями национально-культурных общественных объединений.

- Многообразие культур - богатство для региона. Много лет назад мы сумели правильно им распорядиться - начали вести диалог с народами Урала, услышали друг друга, определили пути для совместной деятельности. Теперь многонациональность - преимущество Свердловской области. Мы с гордостью говорим о том, что в нашем регионе царит атмосфера межнационального мира и согласия, благодаря которой рождаются такие проекты как Аллея Дружбы Народов, - отметил Бидонько.

Проект будет реализован уже в мае. Авторы идеи также планируют сделать некий флешмоб. Согласно нему, каждый приезжающий в Свердловскую область медийный, известный человек может посадить на Аллее свое дерево.

Развивать территорию будут поэтапно. В конце месяца представители народов посадят рябины и яблони. В дальнейшем поставят скамейки.

- Сегодня в свете происходящих событий видно, что у людей есть потребность в этом. Я имею в виду людей, которые вышли защищать озеленение города в связи со строительством собора Святой Екатерин, - сказал губернатор Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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