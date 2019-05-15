2019-05-15T10:33:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге появится «бульвар роз»

Новое пространство в городе создает "Группа ЛСР"
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Фото: "Группа ЛСР"Фото: "Группа ЛСР"
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«Группа ЛСР» приступила к созданию нового пространства для отдыха в Екатеринбурге. Двухкилометровый бульвар появится в микрорайоне Академический и протянется от улицы Ручейная до Тенистой.

На бульваре, ширина которого составит от 10 до 30 метров, расположатся спортивные и игровые площадки для детей всех возрастов, места для отдыха взрослых, зоны ворк-аутов, велодорожки и спортивный корт с современным монолитным резиновым покрытием. Часть бульвара пройдёт вдоль и между домов жилого комплекса «Меридиан», создав общее рекреационное пространство квартала.

Новое общественное пространство будет закрыто от проезда автомобилей и станет яркой доминантой микрорайона. Сочных красок добавит разноцветная тротуарная плитка и комплексное озеленение. Здесь высадят разнообразные деревья и кустарники: березы, ели, ясени, сирень, боярышник, спиреи, аронии, дерены, пузыреплодники, смородину и кизильник. Большую часть займут розы, которые и послужили неофициальным названием бульвара.

Вдоль всего бульвара появятся стильные фонари для прогулок в тёмное время суток. Так же предусмотрено понижение бортового камня для свободного передвижения маломобильных групп населения.

Строительство уже началось: первые 100 метров будут реализованы в третьем квартале этого года между первым и вторым домами «Меридиана».

Стоит напомнить, что еще один пешеходный бульвар в этом районе скоро появится в соседнем ЖК «Мичуринский». Он пройдет вдоль новых домов у озера. Там появятся велосипедные дорожки, уютные лавочки, зелёные кустарники и деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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