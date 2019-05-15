Водитель уснул за рулем: на Челябинском тракте в ДТП с грузовиками погибла девушка

15 Май 07:13 2019-05-15T07:14:12+03:00

От полученных травм она скончалась на месте аварии

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На трассе Челябинск-Екатеринбург произошла авария с участием трех грузовых автомобилей. К сожалению, не обошлось без жертв.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель грузового рефрижератора «ИВЕКО» следовал в сторону уральской столицы, но не справился с управлением и врезался во впереди идущий полуприцеп «ШМИТЦ». В момент столкновения последний буксировался эвакуатором «Мерседес Бенц».

В результате аварии погибла 25-летняя девушка - пассажирка «ИВЕКО». От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия является утомленное состояние водителя грузового рефрижератора «ИВЕКО», - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Вероятнее всего водитель уснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU