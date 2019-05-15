Водитель уснул за рулем: на Челябинском тракте в ДТП с грузовиками погибла девушка
На трассе Челябинск-Екатеринбург произошла авария с участием трех грузовых автомобилей. К сожалению, не обошлось без жертв.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель грузового рефрижератора «ИВЕКО» следовал в сторону уральской столицы, но не справился с управлением и врезался во впереди идущий полуприцеп «ШМИТЦ». В момент столкновения последний буксировался эвакуатором «Мерседес Бенц».
В результате аварии погибла 25-летняя девушка - пассажирка «ИВЕКО». От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
- Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия является утомленное состояние водителя грузового рефрижератора «ИВЕКО», - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Вероятнее всего водитель уснул за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU