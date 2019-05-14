В Сухом Логу директор МУПа осужден за пьяную езду на служебном авто

14 Май 15:48 2019-05-14T15:48:37+03:00

Приняв на грудь, мужчина устроил покатушки по ночному городу

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Сухоложский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора МУП «Горкомхоз» Олега Мамаева. Мужчину повторно поймали пьяным за рулем. Руководитель предприятия устроил ночные покатушки на "Волге", выделенной для служебных нужд.

- Указанный факт явился основанием для проведения прокуратурой дополнительной проверки, по результатам которой установлено, что директором служебный автомобиль также ранее неоднократно использовался для личных целей без составления надлежащих первичных документов. Так, путевые листы либо не составлялись, либо подписывались ответственным должностным лицом заранее, что нарушает законодательство о бухгалтерском учете, о противодействии коррупции, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Олегу Мамаеву 280 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортом на срок 2,5 года.

В адрес главы городского округа Сухой Лог внесено представление, по результатам рассмотрения которого директор МУПа «Горкомхоз» получил выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU