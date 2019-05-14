В Екатеринбурге иномарка на «зебре» сбила 7-летнюю девочку

14 Май 15:18 2019-05-14T15:24:45+03:00

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В Екатеринбурге на улице Билимбаевская произошла авария, в которой пострадала 7-летняя 7-летняя девочка. ДТП произошло, когда первоклассница переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель Kia-Ceed не успел затормозить и сбил ребенка.

- С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи ребенок с ушибами и ссадинами был доставлен в 9 ДГКБ. После осмотра врачами несовершеннолетняя была отпущена домой, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек, имеющий стаж управления 4 года. Причины данных происшествий будут установлены в ходе дознаний, по окончании которых будут приняты мотивированные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU