На Урале 30-градусная жара сменится заморозками до -3

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-14T11:34:28+03:00

Днем при этом будет по-прежнему тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Погода на Среднем Урале продолжает проверять жителей на прочность своими крайностями. В конце апреля регион неожиданно занесло снегом, а уже через несколько дней, в майские праздники, люди устраивали пикники на зеленых лужайках и загорали.

И вот на смену 30-градусной жаре опять идут заморозки. Значительное похолодание начнется уже сегодня ночью. Синоптики обещают до 0 градусов.

А в среду и четверг, 15 и 16 мая, ночью синоптики обещают до -3 градусов. Днем при этом будет по-прежнему тепло, +14, +20.

ИСТОЧНИК KP.RU