2019-05-14T11:34:28+03:00
Общество

На Урале 30-градусная жара сменится заморозками до -3

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Днем при этом будет по-прежнему теплоДнем при этом будет по-прежнему теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода на Среднем Урале продолжает проверять жителей на прочность своими крайностями. В конце апреля регион неожиданно занесло снегом, а уже через несколько дней, в майские праздники, люди устраивали пикники на зеленых лужайках и загорали.

И вот на смену 30-градусной жаре опять идут заморозки. Значительное похолодание начнется уже сегодня ночью. Синоптики обещают до 0 градусов.

А в среду и четверг, 15 и 16 мая, ночью синоптики обещают до -3 градусов. Днем при этом будет по-прежнему тепло, +14, +20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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