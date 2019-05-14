На Урале 30-градусная жара сменится заморозками до -3
Днем при этом будет по-прежнему теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода на Среднем Урале продолжает проверять жителей на прочность своими крайностями. В конце апреля регион неожиданно занесло снегом, а уже через несколько дней, в майские праздники, люди устраивали пикники на зеленых лужайках и загорали.
И вот на смену 30-градусной жаре опять идут заморозки. Значительное похолодание начнется уже сегодня ночью. Синоптики обещают до 0 градусов.
А в среду и четверг, 15 и 16 мая, ночью синоптики обещают до -3 градусов. Днем при этом будет по-прежнему тепло, +14, +20.
ИСТОЧНИК KP.RU