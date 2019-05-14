2019-05-14T10:35:45+03:00
Общество

В летних лагерях Свердловской области отдохнут 400 тысяч детей

На это из региональной казны выделят 2,4 миллиарда рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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1,8 тысяч уральских детей отправятся на Черноморское побережье1,8 тысяч уральских детей отправятся на Черноморское побережьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области на финишную прямую вышла подготовка к летней оздоровительной кампании.

Всего этом году свои двери откроют 1,3 тысячи детских лагерей самых разных типов - от санаторно-оздоровительных до палаточных. Шесть лагерей примут сирот и оставшихся без попечения родителей, а также воспитанников коррекционных школ и интернатов.

- Мы ежегодно направляем большие средства на проведение летней кампании, чтобы как можно больше детей могли провести лето с пользой для здоровья. В 2019 году совокупный объем финансирования на организацию детского отдыха в регионе превысит 2,4 миллиарда рублей. Мы планируем, что свыше 400 тысяч детей смогут отдохнуть этим летом в лагерях, санаториях и на турбазах, - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил руководителям учреждений о необходимости обеспечить мальчишкам и девчонкам не только интересный и познавательный досуг, но и высшую степень безопасности. Это касается противопожарной и антитеррористической защищенности, проверки всех систем оповещения, соблюдения санпинов на пищеблоке.

Еще одна задача - качественное медицинское сопровождение и перевозка детей. Речь идет и о «Поезде здоровья», которым почти 1,8 тысяч уральских детей отправятся на Черноморское побережье, а также о поездах организованных групп в загородные лагеря автобусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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