2019-05-12T09:52:05+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге во дворе на десятилетнего мальчика напала собака

Это уже второе нападение собак на детей на этой неделе
Дарья РЯБОВА
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У обеих собак есть хозяеваУ обеих собак есть хозяеваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге днем 11 мая у дома по улице Елизаветинское шоссе, 24 десятилетнего мальчика покусала собака. Она вцепилась мальчику в спину и бедра - испуганного и покалеченного ребенка сразу же отвезли в детскую больницу. К слову, собака оказалась не бездомная, а с хозяевами. Сейчас следователи беседуют с ними и родителями школьника.

- Следователи СКР и полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, ищут и опрашивают возможных очевидцев, - рассказывают в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. - По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Напомним, что вечером 9 мая в Екатеринбурге на улице Новаторов на трехлетнего мальчика также напала собака, покусав малышу живот и руки. Сейчас хозяевам пса охотничьей породы дойч-дратхаар грозит наказание по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Они отделаются либо штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Также за преступление могут назначить до двух лет исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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