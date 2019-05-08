2019-05-11T15:04:14+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге трехлетнего мальчика искусала собака

Данил СВЕЧКОВ
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Ребенка доставили в больницу на машине «скорой помощи».Ребенка доставили в больницу на машине «скорой помощи».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ЧП случилось в Орджоникидзевском районе. На улице собака породы дойч-дратхаар напала на трехлетнего мальчика. По факту случившегося Следственный комитет организовал проверку.

- Согласно предварительным данным проверки, инцидент произошел вечером у дома по улице Новаторов, 12, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В результате происшествия ребенку причинены укушенные раны живота.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Они ищут свидетелей нападения, а также хозяев собаки, которая после случившегося скрылась. С места происшествия ребенка увозили на «скорой».

Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Хозяевам собаки грозит штраф - до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо два года исправительных работ, либо же трехлетнее ограничение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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