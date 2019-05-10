Команда «СКОН-Урал» в третий раз победила в «Ночной хоккейной лиге»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-10T11:08:00+03:00

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Команда из Свердловской области «СКОН-Урал» в третий раз победила в «Ночной хоккейной лиге». Главным призом обладателю первого места всероссийского фестиваля любительских хоккейных команд в дивизионе «Любитель 40+» станут средства на строительство ледового дворца.

Напомним, на гранты, выигранные уральскими хоккеистами в Ночной хоккейной лиге в прежние годы, уже была построена «Дацюк Арена» и возводится «Арена Авто» в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU