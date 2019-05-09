День Победы в Екатеринбурге 2019: на город обрушились гроза и град
В День Победы около в 17:20 на Екатеринбурге обрушилась ненастная погода: сначала началась сильная гроза, а спустя несколько минут - крупный град. Многих отдыхающих горожан непогода застала врасплох – люди прятались под козырьки зданий и укрываются в магазинах.
Улицы вмиг опустелиФото: Алексей БУЛАТОВ
Между тем, сохраняется теплая погода – столбики термометров показывают +20, ветра почти нет. Жители Екатеринбурга надеются, что дождь прекратится до 19:30, когда в Историческом сквере начнется праздничный концерт с участием Олега Газманова и Сергея Безрукова, которые еще вчера прилетели в Екатеринбург.
Непогода в Екатеринбурге в День Победы.9 Мая на уральскую столицу обрушились гроза и градОлег Галимов
Корреспонденты «Комсомолки» вели прямое включение с Парада Победы на Площади 1905 года, а также беседовали с участниками акции «Бессмертный полк».
ИСТОЧНИК KP.RU