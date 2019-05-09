2019-05-09T16:19:51+03:00
Общество

День Победы в Екатеринбурге 2019: на город обрушились гроза и град

Непогода застала отдыхающих горожан врасплох
Лев ИСТОМИН
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Не всем удалось вовремя укрыться от непогодыНе всем удалось вовремя укрыться от непогодыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В День Победы около в 17:20 на Екатеринбурге обрушилась ненастная погода: сначала началась сильная гроза, а спустя несколько минут - крупный град. Многих отдыхающих горожан непогода застала врасплох – люди прятались под козырьки зданий и укрываются в магазинах.

Улицы вмиг опустели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицы вмиг опустелиФото: Алексей БУЛАТОВ

Между тем, сохраняется теплая погода – столбики термометров показывают +20, ветра почти нет. Жители Екатеринбурга надеются, что дождь прекратится до 19:30, когда в Историческом сквере начнется праздничный концерт с участием Олега Газманова и Сергея Безрукова, которые еще вчера прилетели в Екатеринбург.

Непогода в Екатеринбурге в День Победы.9 Мая на уральскую столицу обрушились гроза и градОлег Галимов

Корреспонденты «Комсомолки» вели прямое включение с Парада Победы на Площади 1905 года, а также беседовали с участниками акции «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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