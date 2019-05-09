Екатеринбург затопило за два часа до праздничного концерта в честь Дня Победы

Улицы Екатеринбурга затопило всего за пару часов до праздничного концерта в честь праздника 9 Мая. До 17 часов в городе временами накрапывал небольшой дождь, и было тепло. Однако ближе к вечеру в городе разразилась гроза с крупным градом.

На улице тепло - в дождь можно и босикомФото: Алексей БУЛАТОВ

Люди едва успевали укрываться в магазинах и под козырьками зданий. Многих непогода застала врасплох.

Самодельные бахилы на скорую руку .... или ногуФото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к 19 часам гроза возобновилась с новой силой, и начался очередной ливень. Из-за этого многие горожане решили воздержаться от посещения праздничного концерта в Историческом сквере с участием Олега Газманова и Сергея Безрукова.

На перекрестках люди и машины двигаются почти вплавьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сначала началась гроза, и, буквально через несколько минут обрушился град. Все занесло, - говорит Олег, который сегодня вечером находится на Эльмаше.

На этом месте должен быть тротуар, но если ливневки нет, то нет и тротуараФото: Алексей БУЛАТОВ

- Град, дождь, я зимней, все ок, - пишет в соцсети екатеринбургский предприниматель Александр Мосягин.

На Московской горке на несколько минут воцарилась зима. Фото: страница Александра Мосягина в Facebook

Автомобилисты рассказывают, что машины глохнут посреди проезжей части.

В районе Южного автовокзала тоже неспокойно. Фото: страница Анны Филимоновой в Facebook

- Рискнул поехать по Мамина-Сибиряка от Шевченко в сторону Первомайской. Заглох. Сам в итоге весь промок. Так ведь, и машину сейчас заводить нельзя. Что делать - не знаю. Хочу вызвать автоэвакуатор, но приедет ли он? - говорит Андрей.

Все началось с сильной грозы, которую запечатлели горожане. Фото: страница Антона Бронштейна в Facebook