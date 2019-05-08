2019-05-08T13:11:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге православные хотят переименовать десять улиц

Сделать это нужно до 300-летия города
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Православные просят переименовать улицы, которые носят имена "причастных к разрушению традиций и гибели людей"Православные просят переименовать улицы, которые носят имена "причастных к разрушению традиций и гибели людей"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральское церковно-историческое общество попросило мэра Екатеринбурга переименовать сразу десять улиц в центре города. Причем сделать это желательно до 300-летия уральской столицы.

- Сегодня, когда с улиц нашего города исчезают архитектурные свидетели его прошлого, все труднее ощущать связь с теми, кто основал и созидал Екатеринбург. Поэтому возвращение исторических названий улицам – одна из немногих возможностей восстановить разорванные традиции, - говорится в обращении.

Фото: Facebook Оксаны Ивановой

Фото: Facebook Оксаны Ивановой

Проспект Ленина активисты хотят переименовать в Главный проспект;

улицу Свердлова в проспект Арсеньевский;

улицу Володарского в Богоявленскую;

улицу Урицкого в преподобномученицы Елизаветы Федоровны;

улицу Луначарского в Васенцовскую;

улицу Хохрякова в Тихвинскую;

улицу Малышева в Успенскую;

улицу Войкова в Святых новомучеников;

улицуТолмачева в Колобовскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уральцы стали реже травиться алкоголем
Мероприятия в честь 74-й годовщины Победы проходят на Свердловской магистрали
В Серове накануне 9 Мая в гости к второклашкам пришла Ума Турман
Дошел до Кенигсберга: фронтовику из Беларуссии, переехавшему на Урал, вручили российский паспорт
«Дешевле, а так не разрушат»: в Екатеринбурге чугунную ограду каслинского литья заменят пластиковой
В Екатеринбурге стартовала подготовка к приезду комиссии по Универсиаде-2023
Свердловская «Ласточка» перевезла четырехмиллионного пассажира
«Чо началось то опять?!»: в Екатеринбурге эвакуируют торговые и бизнес-центры
Свердловские энергетики из-за паводка увеличат сброс на Верхотурской ГЭС
В Тугулыме на работу вернули мужчину, которого уволили, не дав объяснить причины проступков
В Екатеринбурге иномарке на пешеходном переходе сбила двух подростков
В мае и июне перекроют улицу Комсомольскую из-за ремонта в УрФУ
«Готов поклясться»: Антон Шипулин пообещал, что не будет «пилить деньги» в Госдуме
Во время банкротства «Коксохиммонтаж-Тагил» арбитражный управляющий вымогал деньги у арендатора
ВТБ снизил ставки по автокредитам
Генсек ООН Пан Ги Мун приедет в Екатеринбург на Global Boxing Forum
Свердловское заксобрание поддержало смягчение наказания для депутатов, недостоверно отчитывающихся о доходах
В Екатеринбурге предотвратили взрыв в жилом двухэтажном доме