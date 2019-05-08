В Екатеринбурге православные хотят переименовать десять улиц

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-08T13:11:04+03:00

Православные просят переименовать улицы, которые носят имена "причастных к разрушению традиций и гибели людей" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сделать это нужно до 300-летия города

Изменить размер текста: A A

Уральское церковно-историческое общество попросило мэра Екатеринбурга переименовать сразу десять улиц в центре города. Причем сделать это желательно до 300-летия уральской столицы.

- Сегодня, когда с улиц нашего города исчезают архитектурные свидетели его прошлого, все труднее ощущать связь с теми, кто основал и созидал Екатеринбург. Поэтому возвращение исторических названий улицам – одна из немногих возможностей восстановить разорванные традиции, - говорится в обращении.

Фото: Facebook Оксаны Ивановой

Проспект Ленина активисты хотят переименовать в Главный проспект;

улицу Свердлова в проспект Арсеньевский;

улицу Володарского в Богоявленскую;

улицу Урицкого в преподобномученицы Елизаветы Федоровны;

улицу Луначарского в Васенцовскую;

улицу Хохрякова в Тихвинскую;

улицу Малышева в Успенскую;

улицу Войкова в Святых новомучеников;

улицуТолмачева в Колобовскую.

ИСТОЧНИК KP.RU