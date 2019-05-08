В Екатеринбурге православные хотят переименовать десять улиц
Уральское церковно-историческое общество попросило мэра Екатеринбурга переименовать сразу десять улиц в центре города. Причем сделать это желательно до 300-летия уральской столицы.
- Сегодня, когда с улиц нашего города исчезают архитектурные свидетели его прошлого, все труднее ощущать связь с теми, кто основал и созидал Екатеринбург. Поэтому возвращение исторических названий улицам – одна из немногих возможностей восстановить разорванные традиции, - говорится в обращении.
Фото: Facebook Оксаны Ивановой
Проспект Ленина активисты хотят переименовать в Главный проспект;
улицу Свердлова в проспект Арсеньевский;
улицу Володарского в Богоявленскую;
улицу Урицкого в преподобномученицы Елизаветы Федоровны;
улицу Луначарского в Васенцовскую;
улицу Хохрякова в Тихвинскую;
улицу Малышева в Успенскую;
улицу Войкова в Святых новомучеников;
улицуТолмачева в Колобовскую.
ИСТОЧНИК KP.RU