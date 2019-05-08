2019-05-08T10:07:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартовала подготовка к приезду комиссии по Универсиаде-2023

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Губернатор Евгений Куйвашев провел рабочее совещание по вопросам организации приезда комиссии членов Международной федерации университетского спорта - FISU. Проверяющие посетят Екатеринбург в рамках заявки города на проведение XXXII Всемирной летней Универсиады-2023.

- К визиту членов инспекционной комиссии мы должны быть готовы дать исчерпывающую информацию по всем объектам и всем организационным вопросам. Предлагаю детально обсудить ход подготовки объектов спортивной инфраструктуры, строительство Деревни Универсиады, ресурсное обеспечение, которое нам необходимо, - заявил Евгений Куйвашев.

Инспекторы FISU посетят Екатеринбург в июне. Они оценят возможности региона по проведению международного события, готовность спортплощадок и ознакомятся с планами по строительству новых инфраструктурных объектов.

Если уральская столица получит право на проведение Универсиады, в город приедут порядка 12 тысяч спортсменов со всего мира. Сами соревнования пройдут на 19 спортивных объектах, 13 из которых уже полностью готовы. Также предполагается создать Деревню Универсиады в микрорайоне ВИЗ-Правобережный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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