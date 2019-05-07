В Екатеринбурге предотвратили взрыв в жилом двухэтажном доме

СЕГОДНЯ 14:38 2019-05-07T14:38:16+03:00

В здании возник пожар, и огонь уже подбирался в газовым баллонам

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге сегодня произошел крупный пожар в двухэтажном доме в переулке Пугачевский. Здесь одновременно вспыхнули надворные постройки и крыша жилого барака.

- Из дома эвакуированы 10 человек. Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работает 17 единиц пожарно-спасательной техники, около 60 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На момент ЧП в здании находились два газовых баллона. К счастью, пожарные смогли вовремя вынести их на улицу и предотвратить взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU