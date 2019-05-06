К ученикам школы на Эльмаше на урок вдруг прилетел павлин

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-06T14:59:25+03:00

Птица тут же отвлекла на себя все внимание детей, которые принялись ее фотографировать

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В Екатеринбурге в школу № 114 на Эльмаше сегодня, кроме учеников и преподавателей, неожиданно заглянул... павлин. На несколько минут все внимание детей было приковано к пернатому гостю, ребята тут же достали телефоны и принялись фотографировать птицу.

- Я увидел павлина, когда он уже разгуливал возле школы. Спрашивал, откуда он мог тут взяться. Ответили, что, скорее всего, прилетел из частного сектора, - рассказал ученик школы Владимир.

Павлин действительно оказался «прописан» в одном из частных домов. Вскоре после того как шумиха о необычном госте разлетелась по округе, хозяева забрали пернатого беглеца домой.

ИСТОЧНИК KP.RU