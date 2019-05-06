2019-05-06T14:40:50+03:00
Общество

На главной сцене празднования Дня Победы в Екатеринбурге выступят Олег Газманов, Трофим и Сергей Безруков

Горожан ждет большой музыкальный вечер
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Праздник в очередной раз объединит сотни тысяч горожанПраздник в очередной раз объединит сотни тысяч горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже традиционно при поддержке Русской медной компании и фонда святой Екатерины, ко Дню Великой Победы подготовлена масштабная концертная программа, которая начнется в 19 часов на главной сцене на Плотинке.

Песни, музыка, стихи и танцы, повествующие о подвиге и героизме наших предков - все это ждет зрителей в программе «Знамя Победы!», программе, призванной воздать дань памяти мужеству и жертвенности советского народа и почтить всех тех, кто ценой своей жизни защитил страну от фашистских захватчиков.

В качестве ведущих участники праздника увидят популярных и известных артистов Екатерину Климову и Сергея Безрукова, который подарит зрителям еще и уникальную музыкально-поэтическую историю вместе с группой «Крестный Папа».

В этот вечер с нами на Плотинке будет всемирно известный оперный певец, бас с мировым именем, солист «Геликон Оперы», приглашенный солист Большого театра - Алексей Тихомиров.

Ведущая солистка балета театра «Урал Опера Балет» Елена Кабанова исполнит фрагмент из балета «Лебединого озера» на водной глади Исети. На сцену выйдут знакомые и любимые горожанами архимандрит Гермоген и Светлана Камаричева.

Свое искусство подарят хор мальчиков «Созвездие», хор девочек Дома музыки, ансамбль песни пляски ЦВО, оркестр под управлением Е. Борисенко.

Уральский народный хор, недавно отметивший свой юбилей, только что вернувшийся с большой гастрольной поездки по России и ближнему зарубежью, также предстанет перед публикой и порадует ее своим искрометным искусством.

В праздничной программе примут участие Трофим и Олег Газманов.

Необычная творческая наполняющая концерта, артисты высокого уровня, живой звук, уникальное оформление сценического пространства, свет, видео экраны, декорации, и, конечно, салют, станут отличной составляющей праздничного вечера посвященного 74-й годовщины Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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