2019-05-06T07:38:27+03:00
Общество

Екатеринбуржца в счет долга по алиментам заставили подарить дочери машину

Более полугода горе-отец уклонялся от содержания своего ребенка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
Изменить размер текста:

Житель Екатеринбурга подарил своей дочери Ниву Шевроле. На первый взгляд, можно подумать, что любящий отец решил порадовать ребенка, однако презентовать автомобиль его заставили судебные приставы. Мужчина семь месяцев не платил девочке алименты, накопив 100-тысячный долг.

Мужчина утверждал, что содержать дочь ему просто не на что, а имущества, на которое бы можно было обратить взыскание, не имеет. Однако по данным ГИБДД у нерадивого отца в собственности есть Нива Шевроле.

- Данный автомобиль был обнаружен припаркованным на соседней улице от районного отдела судебных приставов. В отношении Нивы был составлен акт описи и ареста. Должник находился неподалеку, к машине во время исполнительных действий не подходил и делал вид, что это не его транспортное средство. Лишь после прибытия эвакуатора добровольно передал ключи и документы. Автомобиль был передан на хранение бывшей супруге, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Кроме того, в отношении должника составлен протокол об административном правонарушении. В качестве наказания суд назначил мужчине 10 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Свердловской области на этой неделе пройдут первые грозы
"Рок-н-ролл и гости из будущего": центр Екатеринбурга перекроют из-за масштабного велопарада
В Верхней Пышме серую стену украсили изображениями героев бажовских сказов
По Екатеринбургу прошла толпа фанатов «Спартака»
Бой Ярмака, конный вальс и рубка шашкой: в Екатеринбурге проходит фестиваль «Рубежи веков»
Говорила, что у нее проблемы: в Екатеринбурге пропала 21-летняя девушка
В сквере за Оперным театром неизвестные разбили новые фонари
В Асбесте пожарные вывели 14 жильцов из горящего пятиэтажки
В Екатеринбурге жильцы дома избили председателя ТСЖ
Екатеринбургский лыжник Никита Ступак сыграл свадьбу с двукратной олимпийской чемпионкой
В центре Екатеринбурга ночью загорелся нежилой дом
Возле Полевского водитель «Нивы» сбил 82-летнего пешехода
За два дня майских праздников Свердловское ГИБДД остановило свыше двух сотен нарушителей
«Тут просто просится»: уральский драматург Николай Коляда создаст театр напротив Храма на крови
В Свердловскую область придет ветер до 18 метров в секунду
«Из города вывезут 660 тонн мусора»: в Каменске-Уральском ликвидируют 33 стихийные свалки