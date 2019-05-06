Екатеринбуржца в счет долга по алиментам заставили подарить дочери машину

СЕГОДНЯ 07:34 2019-05-06T07:38:27+03:00

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Житель Екатеринбурга подарил своей дочери Ниву Шевроле. На первый взгляд, можно подумать, что любящий отец решил порадовать ребенка, однако презентовать автомобиль его заставили судебные приставы. Мужчина семь месяцев не платил девочке алименты, накопив 100-тысячный долг.

Мужчина утверждал, что содержать дочь ему просто не на что, а имущества, на которое бы можно было обратить взыскание, не имеет. Однако по данным ГИБДД у нерадивого отца в собственности есть Нива Шевроле.

- Данный автомобиль был обнаружен припаркованным на соседней улице от районного отдела судебных приставов. В отношении Нивы был составлен акт описи и ареста. Должник находился неподалеку, к машине во время исполнительных действий не подходил и делал вид, что это не его транспортное средство. Лишь после прибытия эвакуатора добровольно передал ключи и документы. Автомобиль был передан на хранение бывшей супруге, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Кроме того, в отношении должника составлен протокол об административном правонарушении. В качестве наказания суд назначил мужчине 10 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU