Ночью в центре Екатеринбурга загорелся склад, примыкающий к деловому центру

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-03T07:30:40+03:00

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Ночью в Екатеринбурге горел одноэтажный склад на улице Малышева,36. В нем хранились изделия из резины и рубероид, возгорание которых быстро распространилось на площадь 300 квадратных метров, сообщили в управлении МЧС РФ по Свердловской области.

О пожаре сообщили в два часа ночи Фото: предоставлено телевизионной группой «служба спасения «СОВА»

- Пожар сопровождался сильным задымлением, которое осложняло работу. На месте работали 5 звеньев газодымозащитной службы. Тушение производили как внутри, так и снаружи здания, - рассказали там. – Специалисты инженерно-химической лаборатории службы проводят мониторинг воздуха с места. Превышение допустимой нормы вредных веществ не зарегистрировали. Пострадавших от пожара нет.

Горели резиновые изделия и рубероид Фото: предоставлено телевизионной группой «служба спасения «СОВА»

Склад примыкал к ряду зданий, в том числе административному, на которые огонь не перешел. С возгоранием справились за два часа. Для этого в тушении задействовали 21 единицу пожарной техники и свыше 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU