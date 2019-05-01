"За мир во всем мыле": как в Екатеринбурге прошла традиционная «Монстрация»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-01T17:04:51+03:00

В общей сложности на "Монстрацию" пришли около 50 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге сегодня практически одновременно прошли две ярких, шумных и красочных демонстрации. В центре города отмечали Первомай - праздник Весны и Труда. В нем приняли участие порядка 25 тысяч человек.

Гулять монстрантам, по решению властей, пришлось на окраине ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

А на Вторчермете тем временем собрались участники «Монстрации». Их было всего лишь около 50 человек, но внимания к ним было ничуть не меньше.

Некоторые участники выносили на плакаты наболевшие проблемыФото: Алексей БУЛАТОВ

Шествовали монстранты недолго, зато весело и ярко. Традиционно в руках участники несли шуточные плакаты: одни были полной бессмыслицей, другие же имели скрытый подтекст или прямо говорили о наболевшем.

Шествие длилось не долго, но яркоФото: Алексей БУЛАТОВ

Капитан Джек Воробей - завсегдатай необычных и позитивных мероприятий городаФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU