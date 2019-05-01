«Люди устали от луж и грязи»: директор Шарташского парка просит власти прибрать на Изоплите

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-01T14:08:41+03:00

Местные жители пожаловались Артуру Зиганшину, как соседу. Ведь их поселок граничит с парком

Изменить размер текста: A A

Директор Шарташского лесопарка вступился за жителей микрорайона Изоплит и требует о районных властей навести здесь порядок. Соответствующее обращение к чиновникам Артур Зиганшин опубликовал в своем Facebook.

Фото: Артур Зиганшин

По словам руководителя парка, жители уже устали от того, что им приходится чуть ли не переплывать огромные лужи, от грязи и гор мусора. А на полуразрушенные бараки без страха и не взглянешь - покосившиеся здания давно облюбовали бомжи и алкоголики.

Фото: Артур Зиганшин

- Но больше всего люди устали от многолетнего безразличия к своим житейским проблемам со стороны Администрации Кировского района, - также говорится в тексте. - Уважаемые депутаты, обратите внимание на данную проблему, ведь проблема-то общая! Когда Администрация Кировского района попросту решила откреститься от жителей микрорайона, приходиться опереться на депутатов, жителей и самого себя.

Фото: Артур Зиганшин

Посёлок Изоплит возник в 1934 году в связи со строительством фабрики изоляционных торфяных плит. После выработки торфа на Жулановском болоте производство закрыли, а на её территории создали тепличное хозяйство. Сейчас Изоплит - жилой микрорайон в Кировском районе, граничащий с Шарташским лесопарком.

ИСТОЧНИК KP.RU