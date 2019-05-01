В поселке Большой Исток в колодце утонул 5-летний мальчик
В поселке Большой Исток произошла жуткая трагедия. Здесь в колодце утонул 5-летний ребенок.
По рассказам местных жителей, родители оставили сына у хозяйки одного из участков, однако уследить за мальчиком женщина не смогла. Гуляя возле дома, ребенок провалился в открытый колодец глубиной 10 метров. Выбраться сам он не смог и захлебнулся.
Сейчас в произошедшем разбираются следователи, предварительная причина - несчастный случай.
- Следственным отделом по городу Сысерть проводится проверка. Признаков криминала нет, следов насильственной смерти не обнаружено, - коротко прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU