В поселке Большой Исток в колодце утонул 5-летний мальчик

СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-01T09:05:57+03:00

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В поселке Большой Исток произошла жуткая трагедия. Здесь в колодце утонул 5-летний ребенок.

По рассказам местных жителей, родители оставили сына у хозяйки одного из участков, однако уследить за мальчиком женщина не смогла. Гуляя возле дома, ребенок провалился в открытый колодец глубиной 10 метров. Выбраться сам он не смог и захлебнулся.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи, предварительная причина - несчастный случай.

- Следственным отделом по городу Сысерть проводится проверка. Признаков криминала нет, следов насильственной смерти не обнаружено, - коротко прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU