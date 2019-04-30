Автомобилист из Екатеринбурга вернул свою Infiniti, догнав угонщика на попутке

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-30T10:38:49+03:00

Мужчина в окно увидел, что его иномарка уезжает с парковки и бросился в погоню

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Житель Екатеринбурга смог самостоятельно вернуть угнанный у него автомобиль Infiniti. Мужчина припарковал иномарку возле Ленина, 54 «а», а уже через несколько минут, выглянув в окно, увидел, что машина уезжает со стоянки.

При движении похититель зацепил стоящий рядом автомобиль. Именно с хозяином этой машины владелец угнанной Infiniti и бросился в погоню.

Через некоторое время, когда иномарка остановилась, потерпевший добежал до своего авто и открыл пассажирскую дверь. Увидев его, угонщик выскочил из машины и скрылся.

- В ходе кропотливой работы оперативникам удалось установить личность угонщика. Им оказался не работающий местный житель, ранее судимый за кражу. - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Задержанный пояснил, что зашел в один из офисов в задании, где в оставленной без присмотра сумке обнаружил ключи от машины. Выйдя во двор, злоумышленник открыл автомобиль и поехал. Однако через некоторое время, по его словам, мотор заглох.

На горе-угонщика завели уголовное дело, молодому человеку грозит до семи лет колонии. На время следствия он помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU