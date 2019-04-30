2019-04-30T10:30:41+03:00
Общество

«Это только начало»: в Екатеринбурге чиновники будут оперативнее отвечать на запросы депутатов

Поправка Алексея Вихарева одобрена
Лев ИСТОМИН
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Алексей Вихарев нашел способ заставить чиновников быстрее решать проблемы горожан. Фото: личная страничка депутата в FacebookАлексей Вихарев нашел способ заставить чиновников быстрее решать проблемы горожан. Фото: личная страничка депутата в Facebook
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Чиновники мэрии Екатеринбурга станут более оперативно отвечать на запросы депутатов. Соответствующую поправку внес на рассмотрение депутат Гордумы Алексей Вихарев, а 29 ее одобрили на публичных слушаниях.

В документе отмечено, что срок рассмотрения запросов сокращается с 30 до 25 дней.

- Наши граждане заслужили, чтобы их слышали, чтобы их вопросы решались в первую очередь. Скептики могут сказать, что это только пять дней. Но это только начало. С главой Екатеринбурга Александром Высокинским мы эту ситуацию проговаривали, будут еще подвижки со стороны городской администрации, - рассказывает Алексей Вихарев.

Отметим, что одобренное на слушаниях решение – не окончательно. Его еще должны одобрить на заседании Гордумы в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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