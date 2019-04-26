2019-04-26T11:36:09+03:00
Звезды

ЛСП, Bohemian Bards и «Ромарио»: Ural Music Night объявили новых хедлайнеров

Сегодня известны 13 звезд предстоящего фестиваля
Маргарита МАХОНИНА
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Фестиваль пройдет 28 июняФестиваль пройдет 28 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Организаторы Ural Music Night назвали новых хедлайнеров фестиваля, который пройдет 28 июня. В список из семи имен попали зарубежные и популярные российские музыканты. В частности, в него вошли финалист шоу «Песни» Максим Свобода и исполнительница РИТА DAKOTA, которые выступят на Сцене BY – на Плотинке.

– Самая востребованная команда новой волны ЛСП выступит на хип-хоп площадке у башни «Исеть», - сообщили организаторы фестиваля. – Также в город вернется группа «Ромарио». Это четверо друзей из Екатеринбурга, которые выступают по всей России. Песни лидера группы – Романа Луговых, в разное время исполняли Валерий Сюткин, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис и другие музыканты.

Также фестиваль посетит чешский коллектив Bohemian Bards, который внедряет в средневековую музыку современные элементы. На площадке театра кукол Екатеринбурга выступят джазовые музыканты Андрей Кондаков, Владимир Волков и Гарий Багдасарьян.

– Также выступит новый рок-хедлайнер фестиваля – группа «Запрещенные барабанщики», – заключили в UMN. – Это удивительный музыкально-провокационный проект конца 20 века. Они авторы таких альтернатив-поп-боевиков, как «Таблетка», «Мама Зузу» и «Случай в Макдональдсе».

Кроме того, ранее стало известно, что на фестивале выступят Litlle Big, Shortparis, JazzRausch BigBand, Grupo Fantasma, Иван Бессонов и группа «Эпидемия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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